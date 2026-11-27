SAN JOSE (ANP/AFP) - De regering van Costa Rica heeft de toegang geweigerd aan VN-rapporteur Francesca Albanese omdat zij het onderwerp zou zijn van een "internationale waarschuwing om banden met terroristische daden". Net als de belangrijkste mensenrechtenorganisaties beschuldigt Albanese Israël van genocide.

Albanese, de speciale rapporteur van de Verenigde Naties voor de Palestijnse gebieden, arriveerde donderdag op de luchthaven bij de Costa Ricaanse hoofdstad San José. Zij zou daar vrijdag een eredoctoraat in ontvangst nemen van de openbare Universiteit van Costa Rica.