Getuigen meldden luchtaanvallen op Gaza

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Israël is begonnen met het uitvoeren van luchtaanvallen op de Gazastrook. Dat melden de lokale autoriteiten in Gaza en getuigen aan internationale persbureaus, Al Jazeera en Israëlische media.

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu kondigde eerder op dinsdag al aan dat hij de aanvallen op Gaza zou hervatten. Volgens hem heeft Hamas het staakt-het-vuren geschonden. Palestijnse strijders zouden eerder op de dag Israëlische troepen hebben beschoten. Defensieminister Israel Katz noemde dat een "rode lijn" en zei dat Hamas een "zware prijs zal betalen".

De burgerbeschermingsdienst in Gaza meldt ten minste drie luchtaanvallen. Al Jazeera schrijft dat er onder meer een grote explosie heeft plaatsgevonden bij het al-Shifaziekenhuis.

Hamas beschouwt de nieuwe Israëlische aanvallen als een schending van het staakt-het-vuren. De Palestijnse beweging heeft daarom de overdracht van het lichaam van een gijzelaar uitgesteld.