NOS staat debat kleine partijen op Mediapark toe

HILVERSUM (ANP) - De NOS staat een debat van kleine partijen voor de deur van het NOS-gebouw toe, laat een woordvoerder van de publieke omroep weten. De kleinere partijen zijn het er niet mee eens dat zij niet mogen meedoen aan het grote NOS-slotdebat dinsdagavond.

"We hebben overleg gehad met de partijen", laat een woordvoerder weten. "Ze hebben beloofd dat ze niemand zullen hinderen. Daarom staan we deze bijeenkomst voor de deur toe."

Bij het debat zijn de Libertaire Partij, Vrede voor Dieren, de Piratenpartij en BIJ1 aanwezig. Lijsttrekkers van 50PLUS, BVNL en NL PLAN doen ook mee. De kleinere partijen zeggen dat de uitsluiting door de NOS "een symptoom van een breder probleem is: tegengeluid wordt systematisch buitengesloten van het publieke debat".

"Er is een rangschikking gemaakt van groot naar klein", schrijft de NOS op haar site over het slotdebat. "Daarbij is zowel gekeken naar het aantal zetels in de Tweede Kamer nu, als naar het potentieel van een partij: hoe goed doen partijen het in de aanloop naar deze verkiezingen?"