Geuzenpenning voor progressieve burgemeester van Boedapest

VLAARDINGEN (ANP) - De Geuzenpenning, een prijs voor vrijheidsstrijders en mensenrechtenactivisten, gaat dit jaar naar de burgemeester van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Gergely Karácsony is een belangrijke tegenstander van de rechts-populistische premier van Hongarije, Viktor Orbán.

De Nederlandse stichting achter de prijs eert burgemeester Karácsony voor "zijn moedige inzet voor democratische waarden, de vrijheid van meningsuiting en gelijke rechten in een steeds autoritairder politiek klimaat in Hongarije". De stichting ziet de burgemeester als "een symbool van verzet tegen onderdrukking en discriminatie, en een pleitbezorger van een open, inclusieve samenleving".

Karácsony liet afgelopen juni een mars voor lhbti-rechten in Boedapest doorgaan ondanks een verbod van de Hongaarse regering en de politie. Enkele honderdduizenden mensen liepen mee, onder wie de Amsterdamse burgemeester Femke Halsema.