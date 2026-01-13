ECONOMIE
Trump over Iran: blijf demonstreren, hulp is onderweg

Samenleving
door anp
dinsdag, 13 januari 2026 om 16:35
bijgewerkt om dinsdag, 13 januari 2026 om 16:41
De Amerikaanse president Donald Trump roept inwoners van Iran op te blijven demonstreren. "Hulp is onderweg", schrijft Trump in kapitalen op Truth Social. De president laat ook weten alle ontmoetingen met Iraanse functionarissen te hebben geannuleerd "totdat het zinloze moorden op demonstranten stopt".
De afgelopen weken vinden er grote protesten plaats in Iran. Meerdere mensenrechtenorganisaties zeggen dat er met dodelijk geweld wordt opgetreden tegen de demonstranten. De Iraanse overheid heeft het internetverkeer in het land geblokkeerd, naar eigen zeggen om terrorisme te stoppen. Hierdoor is het moeilijk om een beeld te krijgen van het aantal slachtoffers. Verschillende bronnen hebben het over honderden en mogelijk duizenden doden.
"Blijf demonstreren - neem jullie instellingen over", schrijft Trump. "MIGA!!!", waarmee hij naar alle waarschijnlijkheid "Make Iran Great Again" bedoelt.
