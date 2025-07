Gevaarlijke stof vrijgekomen in Borculo, NL-Alert verstuurd

BORCULO (ANP) - Bij een bedrijf in Borculo is een gevaarlijke stof vrijgekomen die voor een chemische reactie heeft gezorgd. Dat meldt Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland. Die laat weten dat een NL-Alert is verstuurd voor het gebied rondom Borculo richting Haarlo met het dringende advies om ramen en deuren gesloten te houden en de gebouwventilatie uit te zetten.

De veiligheidsregio meldt dat er door de brandweer is opgeschaald "vanwege de omvang van het bedrijf, de mogelijke hoeveelheid gevaarlijke stof en het te verwachten verspreidingsgebied van deze donkergele stof".