Hamas zegt 'onmiddellijk' te willen onderhandelen over bestand

GAZA-STAD (ANP/RTR/AFP) - Hamas zegt klaar te zijn om "onmiddellijk" onderhandelingen te starten over een voorstel voor een staakt-het-vuren met Israël in Gaza. Eerder vrijdag had de beweging overleg gevoerd met andere Palestijnse facties over het door Qatarese en Egyptische bemiddelaars opgestelde voorstel.

"De beweging is bereid om onmiddellijk en serieus deel te nemen aan een cyclus van onderhandelingen over de voorwaarden van een concept-bestandvoorstel dat we van de bemiddelaars hebben ontvangen", aldus de militante groepering in een verklaring.