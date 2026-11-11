Gevangenenruil aangekondigd en Moskou blijft in gesprek met Kyiv

ABU DHABI (ANP/AFP/RTR) - De Russische delegatieleider Vladimir Medinski heeft na de onderhandelingsronde in Abu Dhabi gezegd dat Rusland in gesprek met Oekraïne blijft. Hij zei ook dat de twee landen op grote schaal gevangenen gaan uitwisselen. Er is wat vooruitgang geboekt en er komen meer gesprekken aldus de delegatieleider.

Medinski sprak na een onderhandelingsronde van minder dan twee uur op woensdag. Dinsdag duurden de gesprekken 4,5 uur.

De Amerikaanse gezanten Steve Witkoff en Jared Kushner zijn namens de VS de bemiddelaars. Volgens Kushner gaan ze donderdag naar Moskou om met president Vladimir Poetin te spreken en dan naar Dublin om diens Oekraïense ambtgenoot daar te ontmoeten.