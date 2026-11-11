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Erdogan op COP31: mensheid ervaart diepste crisis in geschiedenis

Samenleving
door anp
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ANTALYA (ANP) - De mensheid gaat momenteel door de diepste en grootste crisis in de geschiedenis. Dat zei de Turkse president Recep Tayyip Erdogan in Antalya, waar hij woensdag regeringsleiders toesprak tijdens de VN-klimaattop. Door onder meer buitensporige consumptie heeft de wereld te maken met verwoestende klimaatgebeurtenissen, verlies van biodiversiteit en bedreigingen voor de voedselzekerheid, zei hij.
Erdogan zei te hopen dat de klimaattop een nieuw keerpunt is in het gevecht tegen de klimaatcrisis. "Ik ben ervan overtuigd dat we dat kunnen bereiken, met jullie steun", zo sprak hij.
De president zegt dat Turkije in de strijd tegen klimaatverandering onderdeel wil zijn van de oplossing, en niet van het probleem. Het gastland van de klimaattop stelt de "groene transitie" centraal in iedere sector van de economie, stelt hij. Zo investeert het volgens hem meer in onder meer hernieuwbare energie en schoon vervoer.
Eerder deze week sprak Erdogan zich nog lovend uit over de vondst van twee nieuwe olievelden in het zuidoosten van Turkije.
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