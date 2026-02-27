Gevangenisorganisatie DJI getroffen door datalek

DEN HAAG (ANP) - Door een datalek zijn gegevens van medewerkers van de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) gelekt. Een woordvoerster van de organisatie zegt na berichtgeving van Argos hierover dat het gaat om mailadressen, telefoonnummers en beveiligingscertificaten van DJI-medewerkers.

Begin deze maand bleek sprake van een datalek bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en Raad voor de rechtspraak door een kwetsbaarheid bij ICT-leverancier Ivanti. Nu blijkt dat ook DJI is getroffen.

"Op dit moment wordt de oorzaak van het datalek en cyberincident onderzocht", zegt de DJI-woordvoerster. Het Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC) is op de hoogte gesteld.

DJI heeft 16.000 medewerkers en beheert op vijftig locaties in Nederland penitentiaire inrichtingen, jeugdinrichtingen en tbs-klinieken.