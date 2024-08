Gevangenisstraffen voor geweld in Liverpool en Southport

LIVERPOOL (ANP/RTR) - Een rechtbank in Liverpool heeft meerdere mensen veroordeeld tot gevangenisstraffen voor hun rol in de rellen van de voorbije week. Ze kregen gevangenisstraffen van ongeveer twee tot drie jaar voor geweld en brandstichting.

De 58-jarige Derek Drummond kreeg drie jaar voor het slaan van een politieagent tijdens de rellen in Southport. Die braken uit nadat in die stad drie kinderen waren doodgestoken. Een gewelddadige menigte keerde zich tegen de politie die probeerde een moskee te beschermen.

De 29-jarige Declan Geiran werd veroordeeld tot 30 maanden gevangenisstraf voor onder meer geweldplegingen en het in brand steken van een politiebus in Liverpool. Liam Riley kreeg 20 maanden voor geweldpleging in diezelfde stad. Die straf viel twee maanden hoger uit, doordat de misdaad naar het oordeel van de rechter een raciaal element had.

De afgelopen weken zijn honderden mensen opgepakt voor de rellen op verschillende plekken in het VK. Bij die rellen werden vernielingen aangericht en politiemensen verwond. Ook deze woensdag worden weer grootschalige protesten verwacht waarbij voor geweld wordt gevreesd. Volgens de BBC wordt rekening gehouden met acties op dertig plaatsen en zijn zesduizend politiemensen in paraatheid gebracht om de orde te bewaken.