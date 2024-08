Nederland bereidt nog geen evacuaties vanuit Libanon voor

DEN HAAG (ANP) - Nederland is nog niet actief evacuaties aan het voorbereiden vanuit Libanon, voor het geval dat land wordt aangevallen door Israël. Dat laat een woordvoerder van de Commandant der Strijdkrachten desgevraagd weten. Het ministerie van Defensie houdt wel nauwlettend de situatie in de gaten, zegt hij.

Het Verenigd Koninkrijk heeft inmiddels al honderden militairen klaarstaan om Britten indien nodig te evacueren uit Libanon. Duitsland heeft haar burgers extra opgeroepen om het land te verlaten. Volgens een woordvoerder van het ministerie van Buitenlandse Zaken doet Nederland dat al maanden, nadat het reisadvies voor het land op rood ging. Het is niet bekend hoeveel Nederlanders in Libanon verblijven, aangezien zij zich niet hoeven te registreren.

Premier Dick Schoof had maandag overleg met de ministers Caspar Veldkamp (Buitenlandse Zaken), Ruben Brekelmans (Defensie) en David van Weel (Justitie) over de oplopende spanningen in het Midden-Oosten. Volgens de woordvoerder van Buitenlandse Zaken overlegt het kabinet op de achtergrond voortdurend over de kwestie.