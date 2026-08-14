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Gevechtsvliegtuigen halen drone neer boven Letland

Samenleving
door anp
vrijdag, 14 augustus 2026 om 6:39
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RIGA (ANP/AFP) - Gevechtsvliegtuigen hebben vrijdag een drone neergeschoten die het luchtruim van Letland was binnengedrongen. Dat melden de Letse strijdkrachten. Het is al de tweede keer deze week dat een drone boven het NAVO-land wordt neergehaald.
Volgens het Letse leger hebben geallieerde gevechtsvliegtuigen de drone met succes vernietigd en is de dreiging voorbij. Over de herkomst van het toestel is niets bekendgemaakt.
Maandag schoten Franse gevechtsvliegtuigen die deelnemen aan de NAVO-missie voor bewaking van het luchtruim boven de Baltische staten ook al een drone neer boven Letland. Het was de eerste keer dat de snelle reactiemacht van het bondgenootschap daar een verdwaalde drone neerhaalde.
In Europa bestaat verhoogde bezorgdheid over ongeoorloofde dronevluchten. Vorige week werd op de luchthaven van het Duitse Leipzig een drone met explosieven gevonden. Ook werd het vliegverkeer in Hannover verstoord door een drone in verboden luchtruim.
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