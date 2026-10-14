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Geweerde media houden voorlopig toegang tot het Witte Huis

Samenleving
door anp
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WASHINGTON (ANP/AFP) - Journalisten van CNN, MS Now en Politico zullen voorlopig toegang tot het Witte Huis behouden. Dit oordeelde een Amerikaanse rechter. De media moeten toegelaten worden zolang de rechtszaak nog loopt waarin een definitief oordeel wordt geveld over de toegang van de mediaorganisaties tot het Witte Huis.
CNN, MS Now en Politico startten gezamenlijk een rechtszaak nadat ze op 18 september door president Donald Trump uit het Witte Huis werden geweerd. Een rechter oordeelde vorige maand dat de journalisten in ieder geval twee weken weer toegang zouden moeten krijgen. Het tijdelijke herstel van de accreditaties verliep dinsdag en is nu verlengd.
Trump besloot vorige maand de mediaorganisaties uit het Witte Huis te weren, omdat ze volgens hem nepnieuws en leugens verspreidden. Trump valt al langer media aan die kritisch zijn over hem en heeft de pers herhaaldelijk de "vijand van het volk" genoemd.
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