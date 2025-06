Telstar keert na zege op Willem II na 47 jaar terug in Eredivisie

TILBURG (ANP) - Telstar keert na 47 jaar afwezigheid terug in de Eredivisie. De Noord-Hollanders stelden promotie veilig door in de finale van de play-offs bij Willem II te winnen: 1-3. Het eerste duel eindigde drie dagen eerder in 2-2.

FC Volendam en Excelsior waren eerder al zeker van promotie. Willem II degradeert samen met RKC Waalwijk en Almere City FC. Vorig seizoen werd Willem II kampioen in de eerste divisie. De Tilburgers begonnen een niveau hoger prima aan het seizoen, met een gelijkspel in de uitwedstrijd tegen Feyenoord (1-1). Na de winterstop zakte Willem II ver terug, met een zestiende plaats tot gevolg.

De promotie van Telstar is bijzonder. Het elftal van trainer Anthony Correia plaatste zich in de reguliere competitie op de laatste speeldag als nummer 7 voor de play-offs. Daarin werd eerst ADO Den Haag uitgeschakeld en vervolgens FC Den Bosch en Willem II.