Trump: de Verenigde Staten moeten Groenland hebben

Samenleving
door anp
dinsdag, 23 december 2025 om 00:33
anp231225001 1
PALM BEACH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft maandag gezegd dat de Verenigde Staten Groenland "moeten hebben". Niet vanwege kritieke mineralen, maar om redenen van nationale veiligheid, aldus Trump.
Trump wees zondagavond de gouverneur van Louisiana, Jeff Landry, aan als speciale gezant voor Groenland. "Jeff begrijpt hoe essentieel Groenland is voor onze nationale veiligheid, en zal de belangen van ons land krachtig behartigen voor de veiligheid, beveiliging en het voortbestaan van onze bondgenoten en inderdaad van de wereld", schreef Trump op Truth Social.
