Gewelddadige protesten in Bangladesh na dood studentenleider

Samenleving
door anp
vrijdag, 19 december 2025 om 5:30
DHAKA (ANP/RTR) - Bangladesh is opgeschrikt door gewelddadige protesten in verschillende steden na de dood van jongerenleider Sharif Osman Hadi. Gevreesd wordt dat de protesten in aanloop naar de nationale verkiezingen in februari nog verder uit de hand zullen lopen.
Hadi, vorig jaar een van de leiders van de studentenprotesten die leidden tot het aftreden van premier Sheikh Hasina, was kandidaat bij de komende verkiezingen. Hij werd vorige week vrijdag in Dhaka in het hoofd geschoten door gemaskerde aanvallers terwijl hij zijn verkiezingscampagne aftrapte.
Hadi werd eerst behandeld in een lokaal ziekenhuis en daarna voor gespecialiseerde zorg overgebracht naar Singapore. Daar overleed hij zes dagen later aan zijn verwondingen.
Op sociale media circuleren beelden waarop te zien is hoe demonstranten in Dhaka de kantoren van de kranten Prothom Alo en The Daily Star vernielen.
