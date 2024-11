Geweldplegers Amsterdam hebben zich nog niet gemeld bij politie

AMSTERDAM (ANP) - De vijf mannen die volgens de politie het zwaarste geweld hebben gepleegd rond de ongeregeldheden in Amsterdam hebben zich nog niet gemeld bij de politie. Dinsdagavond werden in het tv-programma Opsporing Verzocht geblurde beelden van hen getoond. Er zijn ook nog geen tips binnengekomen van mensen die de relschoppers herkennen, aldus een politiewoordvoerder.

Eerder maakt het Openbaar Ministerie al duidelijk dat als de mannen op de beelden zich niet melden, zij vrijdagavond herkenbaar worden getoond. In totaal zijn er 29 mensen in beeld die betrokken waren bij de ongeregeldheden in de hoofdstad. De beelden van de overige 24 verdachten worden ook "op korte termijn" naar buiten gebracht, zij het in eerste instantie geblurd.

De periode waarin mensen zich kunnen melden is korter dan gebruikelijk. Volgens het Openbaar Ministerie is het "in deze zaak gerechtvaardigd om sneller dan gebruikelijk beelden te publiceren gelet op de ernst van de feiten en de context waarin deze zijn gepleegd".

De politie spoorde door middel van videobeelden eerder al zes mannen op voor het geweld rond de wedstrijd Ajax - Maccabi Tel Aviv. Ook rond het voetbalduel hield de politie al mensen aan.