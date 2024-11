Taliban executeren man in stadion met duizenden toeschouwers

De Taliban in Afghanistan hebben hun zesde publieke executie uitgevoerd sinds 2021, toen de groepering de controle over het land weer overnam. Een veroordeelde moordenaar werd met drie kogels doodgeschoten in een sportstadion gevuld met duizenden toeschouwers.

Publieke executies kwamen regelmatig voor toen de Taliban tussen 1996 en 2001 voor het eerst in Afghanistan aan de macht waren. Maar sinds de machtsovername in 2021 komen dergelijke straffen nog maar beperkt voor. Afgelopen februari vonden in slechts een week tijd drie publieke executies plaats. De Verenigde Naties veroordelen de Talibanregering voor de uitvoering van doodstraffen en lijfstraffen.

Persbureau AFP meldt dat Mohammad Ayaz Asad de zesde persoon was die in het openbaar werd geëxecuteerd. Hij was veroordeeld tot een "vergeldingsstraf" voor het doodschieten van een andere man. Een familielid van die man loste woensdag de schoten in een stadion in de oostelijke stad Gardez. Het kantoor van de gouverneur riep functionarissen en inwoners dinsdagavond via sociale media op "dit evenement bij te wonen".