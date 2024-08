Gewonde door brand in Haags restaurant

DEN HAAG (ANP) - Een persoon is naar het ziekenhuis gebracht nadat er brand was uitgebroken in een Haags restaurant. Ook vier anderen zijn door het ambulancepersoneel nagekeken op het inademen van rook, maar hoefden niet naar het ziekenhuis, meldt de brandweer.

De brand brak rond 19.00 uur uit in de afzuiginstallatie van het restaurant aan de Bierkade en is nog niet geblust. Om goed bij het vuur te komen, verricht de brandweer sloopwerkzaamheden.

Het personeel heeft de aanwezige gasten naar buiten gebracht. De woningen boven het restaurant zijn ontruimd.