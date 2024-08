Verkoopgolf op Wall Street, slechtste dag voor Dow in bijna 2 jaar

NEW YORK (ANP) - De Amerikaanse aandelenmarkten gingen maandag verder omlaag, volgend op de zware verkoopgolf van vorige week. Zorgen over een naderende recessie in de Verenigde Staten, de grootste economie ter wereld, hielden beleggers opnieuw in de greep. Vooral techaandelen die dit jaar sterk zijn gestegen gingen in de verkoop.

De Dow-Jonesindex eindigde met een verlies van 2,6 procent op 38.703,27 punten en de breder samengestelde S&P 500-index moest 3 procent inleveren op 5186,33 punten. Dat zijn de scherpste dalingen voor de beursgraadmeters in bijna twee jaar. Techgraadmeter Nasdaq zakte 3,4 procent tot 16.200,08 punten.

Nvidia verloor nog eens 6,4 procent, maar is nog altijd in koers verdubbeld vergeleken met de start van het jaar. Nieuwswebsite The Information meldde dat de komst van nieuwe chips voor kunstmatige intelligentie (AI) van het Amerikaanse chipconcern moet worden uitgesteld, omdat er ontwerpfouten zijn geconstateerd. Ook chipconcern Intel zat in de hoek waar de klappen vielen met een koersverlies van meer dan 6 procent.

Koersdaling Apple

Apple verloor 4,8 procent. Beleggers reageerden op het nieuws dat de bekende belegger Warren Buffett bijna de helft van zijn belang in de iPhone-maker heeft verkocht. In het eerste kwartaal had de beursmiljardair zijn belang ook al aanzienlijk verkleind.

"Een correctie van meer dan 5 procent op de aandelenmarkt is niet ongebruikelijk gezien het rendement van 15 procent in de eerste helft van het jaar", zo relativeerde een beurshandelaar op Wall Street de koersdalingen.

Rentetarieven VS

Sussende woorden van Austan Goolsbee, voorzitter van de Federal Reserve in Chicago, leken maandag niet veel soelaas te bieden. Hij zei dat als de Amerikaanse economie verslechtert, de centrale bank het zal "oplossen". Hij merkte op dat de huidige rentetarieven mogelijk te restrictief zijn. Vrijdag bleek dat de banengroei in de VS flink is afgezwakt. Dat verergerde de zorgen over een afkoeling van de Amerikaanse economie. "De werkgelegenheidscijfers kwamen zwakker binnen dan verwacht, maar het ziet er nog niet uit als een recessie", zei Goolsbee hierover.

Beleggers vrezen dat de centrale bank te lang heeft gewacht met het verlagen van de rente en nu achter de feiten aanloopt. Hierdoor neemt de kritiek op de Federal Reserve toe.