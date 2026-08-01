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Gewonden bij aardbeving bij Napels

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 12:58
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NAPELS (ANP/AFP) - Bij een aardbeving vrijdag met een kracht van 4.7 zijn bij Napels 21 mensen gewond geraakt. Twee gewonden moesten met spoed naar een ziekenhuis. Dit melden de autoriteiten in de stad zaterdag. Bij de beving ongeveer 9 kilometer ten westen van het centrum van de stad is geringe schade aangericht.
Het gaat om voornamelijk onbewoonde panden die instortten en aardverschuivingen. Er zijn daarna nog naschokken geweest. Zuid-Italië wordt vaker getroffen door aardschokken. Afgelopen jaar was er in de regio Napels nog een beving met een kracht van 4.4.
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