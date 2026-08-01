ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Veel mensen op kades langs route Canal Parade

Samenleving
door anp
zaterdag, 01 augustus 2026 om 12:56
anp010826063 1
AMSTERDAM (ANP) - De kades langs de route van de Canal Parade zijn volgelopen met mensen die gaan kijken naar de botenparade. Ook liggen er veel bootjes. Tachtig versierde schepen dragen tijdens de Canal Parade de themaboodschap uit van deze WorldPride: Unity (eenheid), met veel muziek en dans.
Premier Rob Jetten vaart een deel van de route mee in een boot van de organisatie. Hij verscheen zaterdagochtend onverwachts in het Scheepvaartmuseum, de opstapplek voor deelnemers.
Burgemeester Femke Halsema vaart wel de hele route mee. Op tv zei ze het belangrijk te vinden dat "je als stad laat zien wat je waarden zijn, dat je voor vrije liefde staat", vooral omdat de acceptatie van lhbti'ers onder druk staat.
loading

POPULAIR NIEUWS

shutterstock_2754121253

Zoveel spaargeld heb je nodig als buffer - per leeftijd?

shutterstock_2608441979

Zoveel kost een zorgverzekering in Spanje, Portugal of Frankrijk als 60-plusser — nu het CAK wegvalt

generated-image (3)

Deze 9 producten in je koelkast zijn nog prima ná de houdbaarheidsdatum

knmi droogte duurt voort1530702015

Wat als de droogte nóg erger wordt? Dit gebeurt er als Nederland ‘niveau 3’ afkondigt — en dat is sinds 2003 niet meer voorgekomen

188992816_m

De drang om je kinderen een onvergetelijke vakantie te geven: 'Je bent niet hun eventmanager'

ANP-564625574

Waarom Ceuta juist nu ontploft

Loading