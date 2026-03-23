Code geel in westen, midden en noorden van het land om mist

DE BILT (ANP) - Het KNMI heeft maandagochtend code geel afgekondigd voor provincies in het westen, midden en noorden van het land. De waarschuwing geldt voor plaatselijk dichte mist waar het verkeer last van kan hebben.

Code geel geldt tot 09.00 uur in Groningen, Friesland, Flevoland, Noord-Holland, Zuid-Holland, Utrecht en Zeeland. Eerder op de ochtend gold het enkel in Noord-Holland. De mist lost halverwege de ochtend weer op, verwacht het weerinstituut.

Als het KNMI code geel afkondigt, is er kans op gevaarlijk weer en krijgen mensen het advies alert te zijn.