KARMIËL (ANP) - Bij een steekpartij in het noorden van Israël zijn twee mensen gewond geraakt, van wie een ernstig. De politie onderzoekt het incident als een vermoedelijke terroristische aanslag, melden Israëlische media. De aanvaller is gedood.

De steekpartij was in een winkelcentrum in Karmiël, een stad met ongeveer 46.000 inwoners op zo'n 16 kilometer van de grens met Libanon.