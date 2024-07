Kabinet-Schoof biedt valse hoop, vindt Timmermans

DEN HAAG (ANP) - Het nieuwe kabinet biedt in de eerste plannen vooral valse hoop, vindt GroenLinks-PvdA-leider Frans Timmermans. Alleen al de asielplannen zijn "juridisch niet haalbaar". Het kabinet zou de verleiding moeten weerstaan het "hier en nu" de voorrang te geven, aldus de linkse oppositiepoliticus.

"Als je hoop predikt, laat het dan in hemelsnaam geen valse hoop zijn", zei Timmermans in reactie op de regeringsverklaring van het kabinet onder leiding van premier Dick Schoof. "Als je lef wil, heb dan ook het lef om een eerlijk verhaal te vertellen. Als je trots wil zijn, wees dan trots op wat je voor een ander kan doen." Hij verwijst naar de titel van het coalitieakkoord: Hoop, lef en trots. Alleen als dat op de juiste manier wordt ingevuld "dan is geen uitdaging zo groot, of we kunnen haar aan".

Het is aan de politiek om niet "onvrede bij de mensen op te stoken", maar onmin te kanaliseren, aldus Timmermans met een verwijzing naar PvdA-icoon Joop den Uyl. Het kabinet doet te weinig aan de grote uitdagingen. Hij wil "dat komende generaties met trots terugkijken hoe wij het land en de planeet achterlaten". Het kabinet praat als het naar de toekomst kijkt volgens Timmermans alleen maar naar financiële degelijkheid. Dat is niet genoeg, vindt hij. "De klimaatcrisis zorgt voor steeds ergere problemen", waardoor "dralen" op klimaatbeleid niet genoeg is.