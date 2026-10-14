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Gewonden bij nieuwe Houthi-aanvallen op Saudi-Arabië

Samenleving
door anp
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RIYAD (ANP/AFP) - Bij nieuwe aanvallen van de Jemenitische Houthi's op Saudi-Arabië zijn in de hoofdstad Riyad vier mensen, onder wie een kind, gewond geraakt door brokstukken van twee onderschepte kruisraketten. Vijftien woningen raakten beschadigd, zo meldden de Saudische autoriteiten in de nacht van dinsdag op woensdag.
Ook werd in het oosten van het land een gebouw van staatsolieconcern Aramco getroffen, waarna brand uitbrak. Er vielen geen slachtoffers.
Eerder op dinsdag voerde een door Saudi-Arabië geleide coalitie luchtaanvallen uit op olie-installaties in Jemen. De coalitie steunt de internationaal erkende Jemenitische regering in haar strijd tegen de Houthi's, die grote delen van Jemen controleren.
De aanvallen waren een vergelding voor recente Houthi-aanvallen op Saudische vliegvelden en energievoorzieningen. Zaterdag kwamen bij een aanval op de internationale luchthaven van Riyad dertien mensen om het leven.
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