Je telefoon gaat en de beller zegt dat hij van de Rijksrecherche is. In je buurt zijn inbrekers actief en jouw naam staat op hun lijst. Hij stelt je meteen gerust: er komt een medewerker langs die je waardevolle spullen veilig opbergt. Om die medewerker draait de hele truc.

Sinds 9 oktober waarschuwt de Fraudehelpdesk dat oplichters het algemene nummer van de Rijksrecherche misbruiken. Hoe die gesprekken verlopen, was toen nog niet bekend. Dat is nu wel duidelijk. Volgens Opgelicht?! (AVROTROS) gaan de bellers te werk zoals nepagenten dat doen. Security.NL meldt dat ze zich soms ook voordoen als medewerker van het Openbaar Ministerie.

Het script in drie stappen

Stap 1: het telefoontje. Op je scherm staat het echte nummer van de Rijksrecherche. Dat lukt met spoofing, waarover we eerder schreven in Op je scherm staat het echte nummer van de Rijksrecherche. Dat lukt met spoofing, waarover we eerder schreven in De Rijksrecherche belt? Zelfs het echte nummer kan van oplichters zijn . Wat je dan doet: ophangen. Het advies van de Fraudehelpdesk is om niet op te nemen. Heb je al opgenomen, hang dan meteen op.

Stap 2: de lijst. De beller vertelt dat er in de buurt is ingebroken en dat jouw naam op een lijst van inbrekers is gevonden. Die angst moet je klaarmaken voor de volgende stap. Wat je dan doet: niets zeggen over wat je in huis hebt en niets klaarleggen.

Stap 3: de ophaler. Volgens de beller voorkom je diefstal door een medewerker langs te laten komen, die je bezittingen tijdelijk veilig stelt. In werkelijkheid willen de fraudeurs zo bij je geld en spullen komen, schrijft BeveiligingNieuws. Wat je dan doet: is er iemand onderweg of belt er iemand aan, bel dan direct 112.

De Rijksrecherche stuurt niemand langs om je sieraden of geld veilig te stellen.

Deze telefoontjes uit naam van de Rijksrecherche zijn vals. - Fraudehelpdesk, via Security.NL

De Rijksrecherche onderzoekt geen inbraken in je buurt

Hier valt het verhaal al door de mand. Volgens de contactgids van de Rijksoverheid onderzoekt de Rijksrecherche vooral (semi-)overheidsfunctionarissen, bijvoorbeeld als een ambtenaar is omgekocht of vertrouwelijke informatie heeft gelekt. Ook onderzoekt de dienst incidenten waarbij de politie een vuurwapen of ander ernstig geweld heeft gebruikt. Buurtinbraken horen daar niet bij.

De dienst schrijft er zelf bij dat medewerkers je nooit onder druk zetten om snel te beslissen, gegevens te delen of geld over te maken. Dat de oplichters de naam 'recherche' gebruiken, is ook geen toeval. Volgens de politie zeggen nepagenten vaak dat ze 'in burger' of van de recherche zijn, waardoor het niet opvalt dat ze geen uniform dragen.

Soms maken ze het extra overtuigend. Volgens politiemensen die Rijnmond sprak, noemt de nepagent aan de deur een naam en een code die al aan de telefoon waren afgesproken. Daardoor denkt het slachtoffer dat het wel goed zit. Maar een code bewijst alleen dat de beller en de man aan de deur samenwerken.

Een afgesproken code aan de deur bewijst niets, behalve dat de oplichters samenwerken.

Zo ziet een echte politiepas eruit

Een echte agent kan zich altijd legitimeren, schrijft de politie. Maar ook een nette pas is geen garantie, want nepagenten kunnen een valse legitimatie laten maken. Let hierop:

Het politielegitimatiebewijs is een kunststof kaart, net als een rijbewijs.

Op de kaart staan een naam, een personeelsnummer en een pasfoto.

De pas heeft zichtbare en onzichtbare echtheidskenmerken die vervalsen lastiger maken.

Een politiemedewerker in burgerkleding moet de pas altijd uit zichzelf laten zien.

Twijfel je? De meldkamer van 112 kan controleren of het bezoek echt is.

Over het nummer zelf bestaat wat verwarring. Opgelicht?! zet 0800-6992800 in de kop van zijn artikel. De Rijksrecherche noemt op haar eigen site 088-699-2800, en de contactgids van de Rijksoverheid vermeldt hetzelfde nummer in internationale notatie. Bel je zelf terug, zoek het nummer dan altijd zelf op.

Wat je nu kunt doen

Hang op, ook als het echte nummer van de Rijksrecherche op je scherm staat.

Vertel nooit wat je in huis hebt en leg geen geld of sieraden klaar.

Laat niemand binnen. De politie raadt aan het verhaal aan te horen via je deurbelcamera, een kierstandhouder of een kettingslot.

Belt er iemand aan of is iemand onderweg om spullen op te halen? Bel direct 112.

Onthoud hoe de persoon eruitzag en welk vervoermiddel hij had, zoals het kenteken. Beelden van je eigen deurbelcamera of die van de buren kunnen ook helpen.

Meld het telefoontje bij de Fraudehelpdesk.

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