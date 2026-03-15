Gewonden bij raketaanval op vliegveld Bagdad

BAGDAD (ANP/AFP) - Bij een raketaanval op het internationale vliegveld van de Iraakse hoofdstad Bagdad zijn vijf gewonden gevallen. Volgens de autoriteiten van de luchthaven gaat het om vier medewerkers en beveiligers en een ingenieur. De Verenigde Staten hebben op dat vliegveld een diplomatieke post.

Het zou gaan om een aanval met vijf raketten. Daarbij zou niet alleen het vliegveld, maar ook een waterontziltingsinstallatie zijn geraakt. Een andere raket kwam neer in de buurt van een Iraakse luchtmachtbasis, naast de Amerikaanse diplomatieke post. Ook bij een gevangenis waar leden van Islamitische Staat worden vastgehouden kwam een raket neer.

Irak wordt sinds twee weken veelvuldig bestookt met drones en raketten uit buurland Iran. De Verenigde Staten en Israël begonnen toen met luchtaanvallen op dat land en Iran reageert met aanvallen op alle landen in de regio die Amerikaanse bases huisvesten.

De Amerikaanse ambassade in Bagdad werd ook al twee keer geraakt door drones.