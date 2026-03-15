Israël: grensovergang Rafah heropent woensdag met beperkingen

door anp
zondag, 15 maart 2026 om 19:38
JERUZALEM (ANP/RTR) - De belangrijkste toegangspoort van Gaza, de grensovergang met Egypte in Rafah, gaat woensdag open voor beperkt personenverkeer in beide richtingen. Dat meldt COGAT, de Israëlische militaire instantie die verantwoordelijk is voor humanitaire zaken.
De grensovergang werd eind februari gesloten, toen Israël en de Verenigde Staten Iran aanvielen. De grensovergang was eerder die maand net heropend, nadat hij sinds mei 2024 grotendeels gesloten was geweest.
De nieuwe heropening biedt mogelijk enige verlichting aan Palestijnen die Gaza willen verlaten voor medische zorg, of aan mensen die willen terugkeren na te zijn gevlucht voor de gevechten.
