Gewonden bij vechtpartij tussen Nederlandse en Engelse fans

DORTMUND (ANP/DPA) - Een paar uur voor de wedstrijd tussen Nederland en Engeland op het EK voetbal zijn supporters van beide landen met elkaar op de vuist gegaan in Dortmund. De politie zegt dat er gewonden zijn gevallen.

De vechtpartij ontstond bij een restaurant, waar de voorwerpen door de lucht vlogen. Op beelden op sociale media is te zien dat bekers, stoelen en banken worden gegooid naar Engelsen die binnen en op het terras van het restaurant staan. Ook worden klappen uitgedeeld. Meerdere ramen zijn gebarsten of verwoest. Volgens Ruhr24 was er ruzie om een vlag en gingen de Nederlanders in de aanval.

De politie heeft ingegrepen, maar kon niet bevestigen dat aanhoudingen zijn verricht. Een lokale verslaggever spreekt op X van tien arrestaties.

De Oranjemars naar het stadion is volgens de politie grotendeels rustig verlopen.