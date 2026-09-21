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Gewonden doordat tanker in Straat van Hormuz wordt geraakt

Samenleving
door anp
maandag, 21 september 2026 om 13:06
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PORTSMOUTH (ANP/AFP) - Twee bemanningsleden zijn maandag gewond geraakt doordat een tanker die door de Straat van Hormuz voer werd aangevallen, meldt de Britse scheepvaartmonitor UKMTO.
"Militaire autoriteiten hebben de UKMTO laten weten dat een tanker die op weg was naar een haven, is geraakt door een onbekend projectiel", zegt UKMTO op X. "Twee bemanningsleden hebben lichte verwondingen opgelopen en het schip vaart naar verluidt op eigen kracht door naar de volgende haven."
De Straat van Hormuz is wereldwijd een van de belangrijkste vaarroutes voor olie en gas, maar is door de oorlog van de VS met Iran zo goed als afgesloten. Teheran probeert controle op de vaarroute te behouden. Washington handhaaft gelijktijdig een tegenblokkade van Iraanse havens.
Eerder deze maand maakte Iran bekend het gebied waar scheepvaart wordt beperkt uit te breiden tot buiten de strategische vaarroute.
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