Gewonden en aanhoudingen na geweld in Den Helder

DEN HELDER (ANP) - Door een of meerdere steekpartijen in Den Helder zijn maandagavond twee mensen gewond geraakt en naar het ziekenhuis gebracht. De politie heeft drie verdachten aangehouden. Een van de gewonden is tevens verdachte, zei een woordvoerster. De politie zoekt nog uit wat er precies is gebeurd in de Noord-Hollandse havenstad.

De hulpdiensten hadden diverse meldingen gekregen over het geweld, zowel op de Marsdiepstraat als op de verderop gelegen IJsselmeerstraat. "We moeten nog uitzoeken wie met wie in conflict was geraakt en wat de toedracht was", aldus de politiewoordvoerster.

Het was voor de hulpdiensten in Noord-Holland een drukke avond. Ook in Zaandam raakte iemand gewond door een steekpartij. Daar is eveneens een verdachte aangehouden.

Een andere melding over een steekincident, in Heemskerk, bleek later te draaien om "iemand met onbegrepen gedrag". Daar waren geen anderen bij betrokken.