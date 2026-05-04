WO II-veteranen (103 en 105) ontsteken bevrijdingsvuur Wageningen

WAGENINGEN (ANP) - In Wageningen heeft burgemeester Floor Vermeulen rond middernacht traditiegetrouw het Nationaal Bevrijdingsvuur aangestoken, als startsein voor de viering van de vrijheid op 5 mei. Vermeulen werd vergezeld door twee veteranen uit de Tweede Wereldoorlog: de 103-jarige Robbie Hall uit het Verenigd Koninkrijk en de 105-jarige Johan Geneuglijk uit Nederland. De plechtigheid was op het plein voor Hotel De Wereld, waar in 1945 werd onderhandeld over de Duitse capitulatie.

Behalve Hall en Geneuglijk zijn naar verwachting zo'n twintig WO II-veteranen deze dagen aanwezig in Wageningen. De Britse oud-militairen kwamen zondag aan in de Gelderse stad. Ze werden daar welkom geheten door onder anderen Vermeulen en voorzitter Tanja Haseloop van herdenkingscomité Wageningen45.

Na het aansteken van het bevrijdingsvuur begint in de nacht van maandag op dinsdag een estafette waaraan ongeveer 2500 lopers uit 107 gemeenten meedoen. Zij brengen het vuur naar hun eigen gemeente. Onder de deelnemers zijn een loopgroep uit Duitsland en een Oekraïense loopgroep.