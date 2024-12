Springruiter Smolders wint Grote Prijs van Genève

GENÈVE (ANP) - Springruiter Harrie Smolders heeft met Monaco in Genève de Grote Prijs gewonnen. Smolders bleef in de barrage de Italiaan Giulia Martinengo Marquet en de Belg Gilles Thomas met een foutloze snelle ronde voor.

"Mijn eerste grandslamwinst met Monaco is ongelooflijk", reageerde Smolders bij de bond KNHS. "Om als eerste in de barrage met zo'n sterk veld van start te gaan en dan te winnen, is haast onmogelijk, met nog zoveel goede, snelle ruiters achter mij. Ik ben niet eerder zo zenuwachtig geweest voor een barrage."

De Rolex Grand Slam bestaat uit vier Grote Prijzen in Genève, Calgary, Aken en 's-Hertogenbosch. Willem Greve won eerder dit jaar bij de Dutch Masters in Den Bosch als eerste Nederlander een Grand Prix van de prestigieuze reeks.

De wedstrijd in Genève wordt ook wel het indoor WK genoemd met de beste combinaties aan de start. "Monaco is in fantastische vorm. Hij is zo ervaren en zo slim", zei Smolders. "Wat hij vandaag liet zien is gewoon super. Ik voel me zo goed nu."