ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Gezochte Nederlander opgepakt in Oostenrijk

Samenleving
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 13:16
anp261225060 1
WENEN (ANP) - In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een 23-jarige Nederlander aangehouden tegen wie een Europees arrestatiebevel liep. De man werd gezocht voor ontvoering, gijzeling en roof en moet daarvoor in Nederland nog een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzitten.
In de nacht van maandag op dinsdag werd de man in zijn auto staande gehouden bij een verkeerscontrole, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor. Hij bereikte daarbij snelheden tot 150 kilometer per uur en reed door verschillende rode verkeerslichten, aldus de Weense politie. Na een achtervolging van zo'n 6 kilometer sprong hij uit de auto en rende weg, maar hij kon snel worden aangehouden. Zijn twee bijrijders, een man en een vrouw, zijn ook opgepakt.
De man was onder invloed en had geen geldig rijbewijs. Daarnaast bleek dus dat hij nog een celstraf moet uitzitten. Hij is overgebracht naar een gevangenis. Of hij aan Nederland wordt overgeleverd, is niet bekend.
loading

POPULAIR NIEUWS

Regina-George.Mean-Girls

Is je vrouw, je baas, je vriendin narcist? Vrouwelijk narcisme blijft vaak onder de radar

2025-06-25T092109Z_1749033429_RC2L9FA2EOV9_RTRMADP_3_NATO-SUMMIT.JPG

Hoeveel vernedering kan Europa nog slikken van Amerika?

ANP-545682578

Echte nieuwe politiek: in januari hebben we een kabinet

3b31e52a-49c9-44dc-ac7d-01aab220e6a0

Wat is dat eigenlijk: een goede jeugd?

ANP-520843452

Je hebt altijd ruimte voor een toetje. En de wetenschap legt uit waarom

ANP-81582684

Verrek, een vlek! Hoe krijg je lijm, kaarsvet of rode wijn uit je kleren?

Loading