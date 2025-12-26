Gezochte Nederlander opgepakt in Oostenrijk

WENEN (ANP) - In de Oostenrijkse hoofdstad Wenen is een 23-jarige Nederlander aangehouden tegen wie een Europees arrestatiebevel liep. De man werd gezocht voor ontvoering, gijzeling en roof en moet daarvoor in Nederland nog een gevangenisstraf van twaalf jaar uitzitten.

In de nacht van maandag op dinsdag werd de man in zijn auto staande gehouden bij een verkeerscontrole, maar hij ging er met hoge snelheid vandoor. Hij bereikte daarbij snelheden tot 150 kilometer per uur en reed door verschillende rode verkeerslichten, aldus de Weense politie. Na een achtervolging van zo'n 6 kilometer sprong hij uit de auto en rende weg, maar hij kon snel worden aangehouden. Zijn twee bijrijders, een man en een vrouw, zijn ook opgepakt.

De man was onder invloed en had geen geldig rijbewijs. Daarnaast bleek dus dat hij nog een celstraf moet uitzitten. Hij is overgebracht naar een gevangenis. Of hij aan Nederland wordt overgeleverd, is niet bekend.