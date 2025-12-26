ECONOMIE
Duitse minister ziet voordelen van ban social media voor kinderen

Economie
door anp
vrijdag, 26 december 2025 om 13:15
anp261225059 1
BERLIJN (ANP) - De Duitse minister voor Digitale Zaken, Karsten Wildberger, staat open voor een verbod op sociale media voor kinderen, zoals dat in Australië is ingevoerd. "Ik zie daar veel voordelen in. Ik vind de vraag naar een leeftijdsbeperking meer dan gerechtvaardigd", zei hij tegen het Duitse persbureau dpa.
Wildberger, voormalig hoofd van MediaMarkt-moederbedrijf Ceconomy, is de eerste minister voor Digitale Zaken in Duitsland. Het socialemediaverbod in Australië voor jongeren onder de 16 jaar ging op 10 december in en heeft sindsdien in veel landen discussies aangewakkerd over de vraag of zij dit voorbeeld moeten volgen.
Wildberger wil dat er in Duitsland ook zo'n discussie komt over wat de juiste leeftijd is voor jongeren om met sociale media om te gaan. De Australische regering besloot tot een verbod om de jongere generatie te beschermen tegen onder meer cyberpesten en schokkende content.
