Gezondheidsdiensten Gaza melden vele tientallen doden

GAZA-STAD (ANP/RTR) - Het dodental door de Israëlische aanvallen op de Gazastrook van woensdag is volgens de lokale gezondheidsautoriteiten gestegen tot meer dan vijftig. De meeste slachtoffers vielen in Jabalia, in het noorden van het gebied. De Israëlische krijgsmacht (IDF) heeft nog niets over de aanvallen gezegd.

Er lijkt sprake te zijn van een serieuze intensivering van de Israëlische aanvallen op Gaza. In Jabalia zou een reeks raketaanvallen zijn uitgevoerd op woningen. Onder de slachtoffers zouden vrouwen en kinderen zijn. Israël zegt nog bezig te zijn om de feiten op een rij te krijgen.

Israëlische media melden dat de veiligheidsdiensten denken dat de militaire leider van Hamas Mohammad Sinwar mogelijk is gedood bij een aanval op dinsdag. Israël noch Hamas heeft dat nieuws bevestigd.