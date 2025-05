Staatsbosbeheer: poelen vallen erg vroeg in seizoen droog

AMERSFOORT (ANP) - De aanhoudende droogte lijkt op het oog weinig impact te hebben op de natuur, maar schijn bedriegt, constateert Staatsbosbeheer. "De bomen staan er nog prima bij, maar je ziet al wel langzaamaan grasvelden vergelen", zegt een woordvoerder. De huidige weersomstandigheden baren hem zorgen. "De eerste poelen vallen droog en dat is wel heel vroeg in het seizoen."

Het droogvallen van poelen en slootjes in natuurgebieden heeft gevolgen voor bijvoorbeeld kikkervisjes en moerasachtige planten die daardoor niet kunnen groeien. "De natuur kan wel tegen een stootje, maar het moet niet te lang duren", aldus de woordvoerder. Als deze periodes van droogte de komende jaren aanhouden, kan dat volgens hem de kikkerpopulatie kwetsbaar maken.

"Vorig jaar hadden we een heel nat voorjaar, maar die winst zijn we nu al bijna kwijt", zegt de woordvoerder. "Het probleem is dat je een neerslagtekort pas inloopt als er meer dan het gemiddelde aan regen valt. "