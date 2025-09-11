Gezondheidsdiensten zien gevaarlijke 'THC-vapes' met stof uit lab

AMSTERDAM (ANP) - Hulpverleners signaleren dat in het illegale circuit wegwerpvapes worden verkocht als 'THC-vapes', maar in werkelijkheid synthetische stoffen uit een lab bevatten die de werkzame stof uit cannabis nabootsen. "Deze stoffen kunnen sterker en langer werken en soms leiden tot ernstige gezondheidsklachten", schrijven verslavingskliniek Jellinek en GGD Amsterdam in een bericht aan professionals die met jongeren werken. Meerdere jongeren zijn de afgelopen tijd onwel geworden door dit soort vapes en hadden medische zorg nodig, bevestigt een woordvoerster van Jellinek.

Zembla heeft de vapes onderzocht. Het tv-programma sprak onder meer met scholieren die vertelden dat ze erdoor flauwvielen. Jellinek kent deze berichten ook. "Het is belangrijk om erbij te zeggen dat het om een kleine groep gaat, vooral in Amsterdam. Het gebruik van dit soort vapes is gelukkig niet wijdverbreid. We willen het ook zeker niet interessant maken voor jongeren", zegt een woordvoerster.