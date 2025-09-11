Polen beperkt vliegverkeer in oosten na incident met drones

WARSCHAU (ANP/RTR) - Polen voert beperkingen in voor het vliegverkeer in het oosten van het land, langs de grens met Belarus en Oekraïne. Daartoe is besloten wegens de schending van het luchtruim door volgens Polen Russische drones.

De luchtvaartautoriteiten zeggen dat op verzoek van de krijgsmacht een 'beperkte zone' is ingesteld. Van zonsopgang tot zonsondergang mogen alleen bemande toestellen vliegen die aan extra eisen voldoen. Zo moeten ze een vluchtplan hebben en voortdurend in contact staan met de luchtvaartautoriteiten. Van zonsondergang tot zonsopgang geldt een vliegverbod, behalve voor militaire vliegtuigen.

De maatregel is woensdagavond ingegaan en blijft tot en met 9 december van kracht.