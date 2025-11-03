ECONOMIE
Kipchoge plant marathons op alle continenten, ook Antarctica

door anp
maandag, 03 november 2025 om 13:41
NEW YORK (ANP) - Marathonlegende Eliud Kipchoge heeft ambitieuze hardloopplannen voor de komende twee jaar. De bijna 41-jarige Keniaan wil marathons lopen op zeven continenten, inclusief Antarctica. De tweevoudig winnaar van olympisch goud onthulde zijn plannen na de marathon van New York.
"Hardlopen is de meest universele sport, het verbindt ons allemaal", aldus de voormalige wereldrecordhouder, die zondag zijn debuut maakte in New York en als zeventiende eindigde. "Met dit project wil ik niet alleen strijden voor records, maar ook voor de mensen. Ik hoop te inspireren, iets terug te doen en iedereen eraan te herinneren dat de mens geen grenzen heeft."
Kipchoge won elf major marathons en verbeterde twee keer het wereldrecord, eerst naar 2.01.39 en daarna naar 2.01.09. Kipchoge is ook de enige die de 42,195 kilometer onder de twee uur heeft gelopen. Hij klokte in 2019 in een geregisseerde wedstrijd op een afgesloten parcours in Wenen 1.59.40.
