De PVV is lui: verreweg het minst vaak aanwezig bij debatten en de minste moties ingediend

37 mensen zitten er voor de PVV in de Tweede Kamer, maar als je kijkt naar de aanwezigheid bij debatten dan scoren ze net zo goed als D66, een partij met minder dan een kwart van de zetels.

Uit gegevens die de NOS heeft opgevraagd blijkt onder meer dat Geert Wilders zelf het afgelopen parlementaire jaar opvallend vaak afwezig was bij debatten met het kabinet. In totaal waren er 786 plenaire en commissiedebatten. Daarvan miste de PVV er 286. Ter vergelijking: GroenLinks-PvdA (25 zetels) was er 41 keer niet bij, de VVD (24) sloeg er 115 over en NSC (20) skipte 88 debatten.