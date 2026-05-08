Gijzeling in bank Duitsland

SINZIG (ANP) - In het Duitse Sinzig (Rijnland-Palts) wordt een gijzeling gemeld bij een bank. Regionale omroep Südwestrundfunk (SWR) schrijft dat de politie uitgaat van meerdere daders en gijzelaars, onder wie een medewerker van een geldtransport. De politie is massaal aanwezig en heeft het centrum van de plaats afgesloten.

Onduidelijk is nog wat precies is voorgevallen. De krant Bild schreef eerder dat een gewapende man zou hebben toegeslagen toen het geldtransport bij een filiaal van de Volksbank stopte. Een medewerker stapte uit om de bank binnen te gaan en zou op dat punt zijn bedreigd. De politie heeft volgens de krant speciale eenheden opgeroepen en burgers gevraagd geen onjuiste informatie te verspreiden via sociale media.