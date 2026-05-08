Onderwijsinstellingen nemen maatregelen na hack

DEN HAAG (ANP) - Meerdere onderwijsinstellingen hebben maatregelen getroffen na een grootschalige hack bij onderwijssoftware Canvas. Hackers wisten de Canvas-sites van meerdere Nederlandse universiteiten over te nemen.

Zo hebben de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de Vrije Universiteit Amsterdam (VU) de Canvas-omgevingen onbeschikbaar gemaakt. Ook de Erasmus Universiteit Rotterdam heeft de toegang tot Canvas geblokkeerd.

Koepelorganisatie Universiteiten van Nederland (UNL) meldde eerder dat basisgegevens van studenten en medewerkers gelekt zijn. "Het gaat dan om namen, e-mailadressen en mogelijk Canvas-ID's of student- en medewerkersnummers." De getroffen onderwijsinstellingen zijn naast de UvA, de VU en de Erasmus Universiteit Rotterdam ook Tilburg University, de Technische Universiteit Eindhoven, Universiteit Maastricht en Universiteit Twente.