Acht miljoen Nederlanders op meivakantie: mei is het nieuwe hoogseizoen

Zo’n 8 miljoen Nederlanders
gaan de komende weken op meivakantie, bijna de helft van het land. Voor veel mensen is mei daarmee uitgegroeid tot de belangrijkste vakantie
van het jaar, aantrekkelijker dan de zomervakantie omdat het dan minder heet, minder druk en vaak iets goedkoper is.
Vier op de tien vakantiegangers blijven in eigen land, terwijl Duitsland Nederland nu voorbij is als favoriete buitenlandse bestemming, gevolgd door België. Vliegreizen
verliezen terrein: waar vorig jaar nog 40 procent het vliegtuig pakte, is dat nu gedaald tot één op de drie, mede door fors duurdere tickets en de nasleep van de energiecrisis in huishoudbudgetten.
Bijna 60 procent gaat hooguit een week weg, maar een kleine minderheid rekt de mei-uittocht op tot twee of drie weken, geholpen door scholen die de officiële vakantie massaal met een extra week verlengen. Ongeveer 94 procent van de Nederlandse vakantiegangers blijft binnen Europa; verre reizen naar de VS en Azië zijn minder populair, onder meer door weggevallen overstapmogelijkheden in het Midden-Oosten
. Intussen blijft kamperen geliefd, met een gemiddeld budget van 250 tot 500 euro per persoon, terwijl een derde van de mensen die nu thuisblijven aangeeft het hele jaar niet op vakantie te gaan bij gebrek aan geld.