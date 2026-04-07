GL-PvdA en JA21 willen zwaardere straffen bij femicide

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA en JA21 willen dat straffen op femicide zwaarder worden. Songül Mutluer (GL-PvdA) en Ingrid Coenradie (JA21) werken aan een wet om de maximale straf van 25 jaar te verhogen naar 30 jaar of levenslang, bevestigt GroenLinks-PvdA na berichtgeving door RTL.

Aan femicide, moord op een vrouw vanwege haar vrouw-zijn, gaat vaak een patroon van mishandeling en geweld vooraf. Mutluer en Coenradie willen dat de rechter deze voorgeschiedenis ook kan meewegen bij het bepalen van de straf. Het gaat bijvoorbeeld om stalking, bedreiging of dwingende controle.

Hoe de twee Kamerleden dit precies in de wet willen opschrijven, is nog niet bekend. Ze willen het voorstel dit jaar indienen bij de Tweede Kamer.

GroenLinks-PvdA gaat verder als Progressief Nederland (PRO) maar houdt in de Tweede Kamer nog even de oude naam.