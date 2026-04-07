Krant: gewonde hoogste leider Iran wordt behandeld in Qom

door anp
dinsdag, 07 april 2026 om 9:34
TEHERAN (ANP) - De hoogste Iraanse leider Mojtaba Khamenei krijgt een medische behandeling in de Iraanse stad Qom. Dat schrijft de Britse krant The Times, die zich baseert op een diplomatiek memo dat naar Golfstaten is gestuurd. Daar zou informatie in staan van Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten.
"Mojtaba Khamenei wordt in Qom behandeld en verkeert in ernstige toestand, waardoor hij niet in staat is om deel te nemen aan besluitvorming binnen het regime", citeert de krant uit de memo. Mojtaba is de zoon en opvolger van de vorige hoogste leider, Ali Khamenei. Die kwam bij een bombardement om het leven in de openingsfase van de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen zijn land.
Zoon Mojtaba Khamenei zou gewond zijn geraakt en is sinds zijn aantreden als leider niet in de openbaarheid gezien. The Times schrijft dat de Amerikaanse en Israëlische inlichtingendiensten al langer lijken te weten waar hij zich bevindt. Iran heeft zelf niet bevestigd dat de leider in Qom wordt behandeld.
