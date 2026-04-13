Pakistan: pogingen voor akkoord tussen VS en Iran gaan door

ISLAMABAD (ANP/DPA) - Volgens de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif zijn er nog steeds pogingen om tot een akkoord te komen tussen de VS en Iran. De onderhandelingen in Islamabad afgelopen zaterdag liepen op niks uit. "Op dit moment wordt er alles aan gedaan om de openstaande kwesties op te lossen", aldus Sharif in een tv-toespraak.

"Het is dankzij de inspanningen van Pakistan dat het staakt-het-vuren vandaag nog steeds intact is", meldde Sharif. Bemiddelaar Pakistan was afgelopen weekend het toneel van directe onderhandelingen tussen de VS en Iran, voor het eerst in 47 jaar. Volgens de premier duurden deze 21 uur, en stonden ze meerdere keren op het punt te mislukken.

De Amerikaanse president Donald Trump kondigde na de mislukte gesprekken aan de Golf van Oman te gaan blokkeren met de Amerikaanse krijgsmacht. Deze ligt vlak voor de door Iran gesloten Straat van Hormuz. De blokkade zou maandag om 16.00 uur zijn ingegaan en gelden voor schepen van en naar Iran.