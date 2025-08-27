GL-PvdA steunt buitenlandbeleid alleen bij stappen tegen Israël

DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA steunt het buitenlandbeleid van het kabinet alleen als dat stappen zet om de druk op Israël op te voeren. Dat zei partijleider Frans Timmermans woensdag in het debat over de politieke chaos die is ontstaan na het vertrek van NSC uit de coalitie. Hij noemde de recente Israëlische aanval op een ziekenhuis in Gaza waarbij zeker twintig mensen om het leven kwamen. "Nederland is verdragsrechtelijk verplicht hiertegen op te treden."

Timmermans is "boos en bezorgd" over de situatie in de politiek. "Boos over de puinhoop die de coalitie heeft veroorzaakt", zei hij, en "bezorgd omdat Nederland stuurloos dreigt te worden". Zijn partij is bereid "constructief te kijken" naar voorstellen over problemen die "niet kunnen wachten", met name als het gaat om internationale zaken.

Volgens Timmermans moet het mogelijk zijn om voor het einde van het jaar een nieuw kabinet te vormen. Dat betekent dat er na de verkiezingen nog ongeveer twee maanden zijn om te formeren.