ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

GL-PvdA steunt buitenlandbeleid alleen bij stappen tegen Israël

Samenleving
door anp
woensdag, 27 augustus 2025 om 10:38
anp270825077 1
DEN HAAG (ANP) - GroenLinks-PvdA steunt het buitenlandbeleid van het kabinet alleen als dat stappen zet om de druk op Israël op te voeren. Dat zei partijleider Frans Timmermans woensdag in het debat over de politieke chaos die is ontstaan na het vertrek van NSC uit de coalitie. Hij noemde de recente Israëlische aanval op een ziekenhuis in Gaza waarbij zeker twintig mensen om het leven kwamen. "Nederland is verdragsrechtelijk verplicht hiertegen op te treden."
Timmermans is "boos en bezorgd" over de situatie in de politiek. "Boos over de puinhoop die de coalitie heeft veroorzaakt", zei hij, en "bezorgd omdat Nederland stuurloos dreigt te worden". Zijn partij is bereid "constructief te kijken" naar voorstellen over problemen die "niet kunnen wachten", met name als het gaat om internationale zaken.
Volgens Timmermans moet het mogelijk zijn om voor het einde van het jaar een nieuw kabinet te vormen. Dat betekent dat er na de verkiezingen nog ongeveer twee maanden zijn om te formeren.
Vorig artikel

Tienduizenden aanmeldingen voor mogelijke claim na datalek

Volgend artikel

Terneuzen verbiedt recreatie op vakantiepark van Peter Gillis

POPULAIR NIEUWS

ANP-532249114

Laatste peilingen: VVD stort in, maar pas op voor JA21

93012916_l

Als je je deze 7 dingen niet herinnert was je jeugd waarschijnlijk niet erg fijn

ANP-528033117

Deze alledaagse pijnstillers blijken antibioticaresistentie flink te verergeren

ANP-527045868

Is het niet juist handiger om links te blijven rijden op de snelweg?

91a9465b-6281-4646-90a8-5382bda34e15

Waarom verkrachten sommige mannen vrouwen?

196476451_l

Waarom je aankomt als je ouder wordt